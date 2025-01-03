Обмен пленными — Зеленский заявил, что в 2024 году Украина вернула 1358 граждан

Зеленский сказал, сколько пленных вернули из РФ в 2024 году
В течение 2024 года из российского плена удалось вернуть более тысячи украинских граждан. Среди них — как военные, так и гражданские.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в пятницу, 3 января.
Сколько украинцев удалось вернуть из РФ за год
По словам Зеленского, из российского плена удалось вернуть 1358 украинских граждан.
"У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость — быть дома. Каждый и каждая, ради кого работала большая команда Украины", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы в 2025 году таких хороших новостей и возвращений украинцев из плена было еще больше.
"Спасибо партнерам, которые помогают", — подытожил Зеленский.
Напомним, 30 декабря 2024 года состоялся предновогодний обмен — Украина вернула домой 189 граждан. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры с обмена.
Читайте Новини.LIVE!