Обмен пленными — Зеленский заявил, что в 2024 году Украина вернула 1358 граждан

Освобожденные из плена украинцы. Фото: Telegram/Zelenskyi

В течение 2024 года из российского плена удалось вернуть более тысячи украинских граждан. Среди них — как военные, так и гражданские.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в пятницу, 3 января.

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По словам Зеленского, из российского плена удалось вернуть 1358 украинских граждан.

"У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость — быть дома. Каждый и каждая, ради кого работала большая команда Украины", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы в 2025 году таких хороших новостей и возвращений украинцев из плена было еще больше.

"Спасибо партнерам, которые помогают", — подытожил Зеленский.

Напомним, 30 декабря 2024 года состоялся предновогодний обмен — Украина вернула домой 189 граждан. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры с обмена.