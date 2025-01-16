Європа не здатна без української армії воювати з Росією, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Новообраний президент США Дональд Трамп дуже хоче закінчити війну в Україні. Америка зможе тиснути на Росію у цьому питанні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським журналістам у четвер, 16 січня.

Читайте також:

Кого боїться Росія

Зеленський зазначив, що Трамп посилає публічні і непублічні меседжі щодо закінчення війни.

"Це той лідер, який може тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку й Китай. І боїться об’єднаної Європи. З точки зору армії, як я вам уже сказав, Європа без української армії не здатна воювати з Росією. Російська армія більша за всі армії Європейського Союзу разом узяті. У неї більше зброї, більше людей і більше нахабства. Бо європейці цивілізовані, вони не звикли до такого. Вони не знають, що це таке. Слава Богу, що вони живуть у мирі й демократії і не знають, що таке війна. Але Росія знає й має досвід", — сказав Президент.

Глава держави наголосив, що без української армії сьогодні Збройні сили Європейського Союзу не мають шансів.

"Путін це прекрасно розуміє. Він передає це своєму оточенню. Україна — це не стіна для захисту чи окупації. Ні. Це питання окупації всієї Європи. І він може це зробити дуже швидко. Я переконаний, що це факт. Тому, коли ви питаєте, чи зможемо ми зупинити це цього року, ми повинні зробити все можливе", — підкреслив український лідер.

Зеленський додав, що зараз Україна має сильного партнера — Америку, а Європейський Союз став ще сильнішим.

"У них уже збільшується виробництво. Європейському Союзу потрібно бути більш прагматичним і в 2-3 рази збільшувати власне виробництво. Для себе. Те, що вони дають Україні — це добре. Але це може знадобитися і їм в майбутньому. Це треба не для того, щоб воювати, а щоб росіяни знали, що Європа здатна. Щоб у Росії розуміли, що в Європі виробляють більше, і що Європа зможе", — вважає Президент.

Український лідер відзначив, що треба домовитися з Трампом, аби були конкретні гарантії безпеки для України.

"Він повинен примусити Путіна перейти до дипломатії та закінчити війну. Я вважаю, що Трамп здатний на це, і дай Боже, щоб він зміг запропонувати Україні реальні гарантії безпеки. Це не просто пропозиція чи якийсь бізнес, щось на кшталт "хочеш — бери, не хочеш — не бери". Ні, нам потрібні реальні гарантії безпеки, які означатимуть і для нас, і для Європи, і навіть для росіян, що це справжні гарантії, що Україна матиме змогу захистити себе та інших, якщо Путін знову піде в наступ", — підсумував Зеленський.

Раніше, у цьому ж інтерв'ю, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сході України зараз найскладніша ситуація на фронті. Росіяни мають перевагу у кількості людей, але зазначають великих втрат.

Також ми писали, що в Україні близько 34% зброї вітчизняного виробництва. Показник значно збільшився, адже раніше йшлося про менше ніж 10%.