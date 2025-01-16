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Зеленский сказал, кого на самом деле боится Россия и почему

16 января 2025 13:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Европа не способна без украинской армии воевать с Россией, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп очень хочет закончить войну в Украине. Америка сможет давить на Россию в этом вопросе.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам в четверг, 16 января.

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Зеленский отметил, что Трамп посылает публичные и непубличные месседжи относительно окончания войны.

"Это тот лидер, который может оказывать давление на Россию. Я уверен, что Россия боится Америки и Китая. И боится объединенной Европы. С точки зрения армии, как я уже сказал, Европа без украинской армии не способна воевать с Россией. Российская армия больше всех армий Европейского Союза вместе взятых. У нее больше оружия, больше людей и больше наглости. Потому что европейцы цивилизованы, они к такому не привыкли. Они не знают, что это такое. Слава Богу, что они живут в мире и демократии и не знают, что такое война. Но Россия знает и имеет опыт", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что без украинской армии сегодня вооруженные силы Европейского Союза не имеют шансов.

"Путин это прекрасно понимает. Он передает это своему окружению. Украина — это не просто стена для защиты или оккупации. Нет. Это вопрос оккупации всей Европы. И он может сделать это очень быстро. Я уверен, что это факт. Поэтому, когда вы спрашиваете, сможем ли мы остановить это в этом году, мы должны сделать всё возможное", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас у Украины есть сильный партнер — Америка, а Европейский Союз стал еще сильнее.

"У них уже увеличивается производство. Европейскому Союзу нужно быть более прагматичным и в 2-3 раза увеличивать свое производство. Для себя. То, что они дают Украине — это хорошо. Но это может понадобиться и им в будущем. Это нужно не для того, чтобы воевать, а чтобы россияне знали, что Европа способна. Чтобы в России понимали, что в Европе производят больше, и что Европа сможет", — считает Президент.

Украинский лидер отметил, что нужно договориться с Трампом, чтобы были конкретные гарантии безопасности для Украины.

"Он должен заставить Путина перейти к дипломатии и закончить войну. Я считаю, что Трамп способен на это, и дай Бог, чтобы он смог предложить Украине реальные гарантии безопасности. Это не просто предложение или какой-то бизнес, что-то вроде "хочешь — бери, не хочешь — не бери". Нет, нам нужны реальные гарантии безопасности, которые означают и для нас, и для Европы, и даже для россиян, что это настоящие гарантии, что Украина сможет защитить себя и других, если Путин снова пойдет в наступление", — подытожил Зеленский.

Ранее, в этом же интервью, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины сейчас самая сложная ситуация на фронте. Россияне имеют преимущество в количестве людей, но отмечают большие потери.

Также мы писали, что в Украине около 34% оружия отечественного производства. Показатель значительно увеличился, ведь ранее речь шла о менее чем 10%.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия

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