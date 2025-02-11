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Зеленський сказав, яку суму зібрала United24 за три роки війни

11 лютого 2025 15:45
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
United24 зібрала 1 мільярд доларів пожертв з 2022 року — Зеленський сказав, на що витратили кошти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Завдяки міжнародній підтримці благодійна платформа United24 змогла зібрати понад 1 мільярд доларів пожертв. Ці кошти допомагають українським захисникам, медикам, рятувальникам та тисячам людей, які постраждали від війни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в вівторок, 11 лютого.

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United24 зібрала 1 мільярд доларів пожертв

За словами Зеленського, мільйони людей по всьому світу долучилися до підтримки України, а на пожертви, зокрема, допомагають українцям та фронту.

"Понад 1 мільярд доларів благодійних внесків зібрала United24 завдяки кожному та кожній із вас — нашим амбасадорам і всім, хто допомагає. Мільйони людей по всьому світу надають українцям неймовірну підтримку. Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами. Тисячі життів були й будуть врятовані завдяки цим коштам. Кожен внесок, незалежно від розміру, однаково важливий", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що зібрані кошти спрямовуються на закупівлю дронів для військових, укриттів для школярів, обладнання для лікарів, техніки для саперів, а також на відновлення лікарень, шкіл та житлових будинків.

"Без вас ми не змогли б цього зробити. Дякуємо, що не залишаєтесь осторонь і обираєте бути з нами, бути разом з Україною", — підсумував Зеленський.

United24 зібрала один мільйон доларів
Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році за допомогою платформи United24 вдалося зібрати понад 13 мільярдів гривень.

Нагадаємо, United24 було створено 23 травня 2022 року. Її ідея полягає в тому, аби залучити людей з усього світу до регулярної підтримки боротьби  України проти агресії Росії.

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