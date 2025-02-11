United24 собрала 1 миллион долларов пожертвований с 2022 года — Зеленский сказал, на что потратили средства

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Благодаря международной поддержке платформа United24 смогла собрать более 1 миллиарда долларов пожертвований. Эти средства помогают украинским защитникам, медикам, спасателям и тысячам людей, пострадавшим от войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook во вторник, 11 февраля.

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По словам Зеленского, миллионы людей по всему миру присоединились к поддержке Украины, а на пожертвования, в частности, помогают украинцам и фронту.

"Более 1 миллиарда долларов благотворительных взносов собрала United24 благодаря каждому и каждой из вас — нашим амбассадорам и всем, кто помогает. Миллионы людей по всему миру оказывают украинцам невероятную поддержку. Многочисленные взносы помогают Украине закрывать самые насущные потребности на фронте и за его пределами. Тысячи жизней были и будут спасены благодаря этим средствам. Каждый взнос, независимо от размера, одинаково важен", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что собранные средства направляются на закупку дронов для военных, укрытий для школьников, оборудования для врачей, техники для саперов, а также на восстановление больниц, школ и жилых домов.

"Без вас мы не смогли бы этого сделать. Спасибо, что не остаетесь в стороне и выбираете быть с нами, быть вместе с Украиной", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году с помощью платформы United24 удалось собрать более 13 миллиардов гривен.

Напомним, United24 была создана 23 мая 2022 года. Ее идея заключается в том, чтобы привлечь людей со всего мира к регулярной поддержке борьбы Украины против агрессии России.