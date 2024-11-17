Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський сказав, чи підтримає рішення щодо цивільних партнерств arrow

Зеленський сказав, чи підтримає рішення щодо цивільних партнерств

17 листопада 2024 17:37
Ольга Антоновська - редактор
Закон про цивільні партнерства — Зеленський пояснив, чи підпише
Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

Володимир Зеленський заявив, що підпише законопроєкт щодо одностатевих громадянських партнерств. Український президент зробить це, якщо документ ухвалить Верховна Рада.

Про це йдеться у відео, опублікованому Инсайдер UA в неділю, 17 листопада.

Читайте також:

Законопроєкт про цивільні партнерства

У суботу, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрічався з українськими студентами. Після зустрічі один із присутніх запитав у президента, чи підпише він законопроєкт про реєстровані партнерства.

Володимир Зеленський відповів, що підпише законопроєкт. Для цього спочатку його має затвердити Верховна Рада.

Документ, про який запитали президента, пропонує визначити, що громадянське партнерство — сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі, в основі якої лежить взаємоповага, взаємні права та обов'язки.

Нагадаємо, жінки з ЛГБТ-спільноти поскаржились на те, що їм важко на фронті з чоловіками. Мовляв, там їх не сприймають за рівних, а в цивільному житті не сприймають за ветеранів, які воювали й отримали поранення.

У Харкові відбувся шостий в історії "ХарківПрайд". Цьогоріч він пройшов у автомобільному форматі.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон ЛГБТ законопроєкт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:59 В Україні діятимуть обмеження електроенергії завтра

18:53 У Києві запровадять стабілізаційні відключення світла

18:48 Пропаганда замість уроків — Росія "перепідготовила" 40 педагогів

18:40 Джон Джонс повторив переможний танець Трампа — відео

18:15 В Укргідрометцентрі повідомили, в яких областях буде сніг завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:15 Рожевий податок на одяг — чому жінки платять більше

18:09 Скільки коштує двокімнатна квартира біля моря в Одесі

17:43 Атака РФ на енергосистему — скільки часу треба на відновлення

17:39 Путін активізує "гібридну війну" проти Європи — ЗМІ

17:37 Зеленський сказав, чи підтримає рішення щодо цивільних партнерств

18:59 В Україні діятимуть обмеження електроенергії завтра

18:53 У Києві запровадять стабілізаційні відключення світла

18:48 Пропаганда замість уроків — Росія "перепідготовила" 40 педагогів

18:40 Джон Джонс повторив переможний танець Трампа — відео

18:15 В Укргідрометцентрі повідомили, в яких областях буде сніг завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:15 Рожевий податок на одяг — чому жінки платять більше

18:09 Скільки коштує двокімнатна квартира біля моря в Одесі

17:43 Атака РФ на енергосистему — скільки часу треба на відновлення

17:39 Путін активізує "гібридну війну" проти Європи — ЗМІ

17:37 Зеленський сказав, чи підтримає рішення щодо цивільних партнерств

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку