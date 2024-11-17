Закон про цивільні партнерства — Зеленський пояснив, чи підпише

Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Володимир Зеленський заявив, що підпише законопроєкт щодо одностатевих громадянських партнерств. Український президент зробить це, якщо документ ухвалить Верховна Рада.

Про це йдеться у відео, опублікованому Инсайдер UA в неділю, 17 листопада.

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Законопроєкт про цивільні партнерства

У суботу, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрічався з українськими студентами. Після зустрічі один із присутніх запитав у президента, чи підпише він законопроєкт про реєстровані партнерства.

Володимир Зеленський відповів, що підпише законопроєкт. Для цього спочатку його має затвердити Верховна Рада.

Документ, про який запитали президента, пропонує визначити, що громадянське партнерство — сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі, в основі якої лежить взаємоповага, взаємні права та обов'язки.

Нагадаємо, жінки з ЛГБТ-спільноти поскаржились на те, що їм важко на фронті з чоловіками. Мовляв, там їх не сприймають за рівних, а в цивільному житті не сприймають за ветеранів, які воювали й отримали поранення.

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