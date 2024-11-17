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Зеленский сказал, поддержит ли решение о гражданских партнерствам

17 ноября 2024 17:37
Ольга Антоновская - редактор
Закон о гражданских партнерствах — Зеленский объяснил, подпишет ли
Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Ольга Антоновская - редактор

Владимир Зеленский заявил, что подпишет законопроект относительно однополых гражданских партнерств. Украинский президент сделает это, если документ будет принят Верховной Радой.

Об этом говорится в видео, опубликованном Инсайдером UA в воскресенье, 17 ноября.

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Законопроект о гражданских партнерствах

В субботу 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский встречался с украинскими студентами. После встречи один из присутствующих спросил у президента, подпишет ли он законопроект о зарегистрированных партнерствах.

Владимир Зеленский ответил, что подпишет законопроект. Для этого сначала его должна утвердить Верховная Рада.

Документ, о котором спросили президента, предлагает определить, что гражданское партнерство — семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимные права и обязанности.

Напомним, женщины из ЛГБТ-сообщества пожаловались на то, что им тяжело на фронте с мужчинами. Мол, там их не принимают за равных, а в гражданской жизни не принимают за ветеранов, которые воевали и получили ранения.

В Харькове прошел шестой в истории "ХарьковПрайд". В этом году он прошел в автомобильном формате.

Владимир Зеленский Верховная Рада закон ЛГБТ законопроект

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