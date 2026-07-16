Зеленський ще не подав кандидатуру нового міністра оборони до Ради

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ігор Клименко розглядається серед кандидатів на посаду міністра оборони України. Водночас глава держави наголосив, що остаточного рішення щодо призначення ще немає.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, відповідні документи до Верховної Ради поки не подавалися.

"Ігор Клименко розглядається як одна з кандидатур на посаду очільника Міноборони. Але я ще не подав відповідних документів у парламент", — заявив президент.

Глава держави зазначив, що питання щодо майбутнього керівника оборонного відомства наразі перебуває на етапі розгляду.

"Це питання, яке я ще розглядаю. Парламентарі проголосували за прем’єра, думаю, це правильно. Повернемось до питань МЗС і МО. В якому форматі і коли — поки не можу вам сказати", — додав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що майбутньому міністру оборони доведеться опікуватися не лише питаннями розвитку армії, а й низкою інших важливих напрямів, зокрема мобілізаційними процесами та роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За словами Зеленського, керівник оборонного відомства має забезпечити ефективну роботу всіх напрямів, пов’язаних із функціонуванням сектору оборони в умовах війни.

Президент додав, що рішення щодо очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ буде ухвалено після додаткового розгляду. Новина доповнюється...