Зеленський: Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Сербії 8 серпня 2026 року. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, зокрема для медичної та енергетичної сфер. Президент Володимир Зеленський повідомив про це після зустрічі із сербським лідером Александром Вучичем. Також сторони обговорили двосторонню співпрацю, розвиток інфраструктури, безпеку та продовольчу безпеку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у суботу, 8 серпня.

Сербія готує новий пакет допомоги для України

Президент України Володимир Зеленський подякував Сербії за готовність надати новий пакет гуманітарної підтримки. За його словами, допомога буде спрямована, зокрема, на медичну та енергетичну сфери.

Зеленський зазначив, що напередодні та під час зустрічі з Александром Вучичем сторони обговорювали подальшу двосторонню співпрацю між Україною та Сербією.

Окрему увагу приділили питанням, які можуть посилити інфраструктуру, порти та залізницю в обох країнах, а також економіку й безпеку. Президент також повідомив про конкретні проєкти у сфері розвитку інфраструктури та відновлення, які Україна і Сербія можуть реалізувати спільно.

За словами лідера, така співпраця матиме значення для збереження наявних і створення нових та гідних робочих місць в Україні та Сербії.

Розповідаючи про домовленості з сербською стороною, президент також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорювали продовольчу безпеку. Зеленський наголосив на необхідності створювати для людей усі можливості незалежно від обставин.

"Ми вдячні, що буде новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії для України, зокрема у сфері медицини, у сфері енергетики. Це для нас дуже важливо. Дякуємо, пане президенте.

Вчора ввечері й сьогодні з президентом ми говорили про нашу двосторонню співпрацю з Сербією, про речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі, нашим портам, нашим залізницям в обох країнах загалом, нашим економікам, нашій безпеці. Є конкретні проєкти в розвитку інфраструктури й також у відновленні, і в Україні передусім, які можемо реалізувати разом. Це буде суттєво з точки зору збереження і створення нових та достойних робочих місць в Україні та в Сербії.

Також ми говорили про співпрацю у сфері продовольчої безпеки. Щоб не відбувалось, треба давати людям усі можливості", — сказав Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що 8 серпня 2026 року Володимир Зеленський у Белграді розпочав офіційну зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем. У межах візиту заплановані переговори тет-а-тет, зустріч делегацій та підписання меморандуму. Також Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

Новини.LIVE також писали, що 7 серпня Володимир Зеленський уперше за час свого президентства прибув до Сербії разом з українською делегацією. У Белграді він проведе переговори з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Сторони обговорять економічну співпрацю, відносини з ЄС та питання безпеки.