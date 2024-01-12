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Зеленський розповів, скільки українських моряків перебуває у полоні хуситів

12 січня 2024 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів, скільки українських моряків перебуває у полоні хуситів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у полоні хуситів перебуває четверо українських моряків. Наразі держава працює над їхнім поверненням.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, передає РБК-Україна. 

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"Четверо наших моряків перебувають у полоні у хуситів і ми працюємо над їх поверненням", — наголосив він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, військово-повітряні сили Великої Британії разом зі США за підтримки Нідерландів, Канади та Бахрейну завдали точкових ударів по військових об'єктах, які використовуються повстанцями-хуситами у Ємені.

Своєю чергою Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердили таку атаку. 

У їхніх офіційних заявах йдеться про те, що вона сталася за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів після багатьох попереджень.

Також на сайті Білого дому назвали ці удари законною самообороною. Там наголосили, що мета цих ударів — підрив та послаблення можливостей хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі.

Володимир Зеленський
США
корабель
моряки
полонені
Велика Британія

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