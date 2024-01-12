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Зеленский рассказал, сколько украинских моряков находится в плену хуситов

12 января 2024 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский рассказал, сколько украинских моряков находится в плену хуситов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену хуситов находятся четверо украинских моряков. В настоящее время государство работает над их возвращением.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает РБК-Украина.

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"Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов и мы работаем над их возвращением", — подчеркнул он.

Что этому предшествовало

Напомним, военно-воздушные силы Великобритании вместе с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли точечные удары по военным объектам, которые используют повстанцы-хуситы в Йемене.

В свою очередь президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили такую атаку.

В их официальных заявлениях говорится, что она произошла при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов после многих предупреждений.

Также на сайте Белого дома назвали эти удары законной самообороной. Там подчеркнули, что цель этих ударов — подрыв и ослабление возможностей хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей мира.

Владимир Зеленский
США
корабль
моряки
пленные
Великобритания

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