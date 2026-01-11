Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів про відновлення після атак РФ — звернення

Зеленський розповів про відновлення після атак РФ — звернення

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 20:08
Зеленський поінформував про відновлення після ударів РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 11 січня, президент України Володимир Зеленський поінформував про відновлювальні роботи в регіонах після атак Росії. Він зазначив, що ключове завдання — відновити енергозабезпечення всіх будинків.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про відновлювальні роботи після атак РФ

"Сьогодні весь день — звіти від премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, наших урядовців, Офісу по ситуації в регіонах. Відновлювальні роботи, електрика, опалення — головні теми", — зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей.

Крім того, у Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора. Головне завдання, за словами лідера, відновити енергозабезпечення всіх будинків.

"І також на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад, активно допомагають ДСНС України. Дякуємо вам. Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль — там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті Пункти незламності в усіх регіонах, залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу, інших наших державних компаній.

Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина — всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні й справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів, саме тому так непросто. Саме такою погодою росіяни й намагаються скористатись", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні мер Києва Віталій Кличко показав, як комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки Росії інфраструктуру.

Також ми публікували адреси, за якими на Київщині розгорнули Пункти незламності.

Володимир Зеленський обстріли відновлення звернення війна в Україні відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
