Зеленский проинформировал о восстановлении после ударов РФ

В воскресенье, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о восстановительных работах в регионах после атак России. Он отметил, что ключевая задача — восстановить энергообеспечение всех домов.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении в Telegram.

Зеленский о восстановительных работах после атак РФ

"Сегодня весь день — отчеты от премьер-министра Юлии Свириденко, наших чиновников, Офиса по ситуации в регионах. Восстановительные работы, электричество, отопление — главные темы", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что есть громады, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей.

Кроме того, в Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, который состоялся позавчера. Главная задача, по словам лидера, восстановить энергообеспечение всех домов.

"И также на Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины. Спасибо вам. Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь — там самое сложное. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества. В целом по стране развернуты Пункты несокрушимости во всех регионах, привлечены силы Укрзализныци, Нафтогаза, других наших государственных компаний.

Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донецкая область — везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи. Жесткая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто. Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что сегодня мэр Киева Виталий Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки России инфраструктуру.

