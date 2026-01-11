Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал о восстановлении после атак РФ — обращение

Зеленский рассказал о восстановлении после атак РФ — обращение

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 20:08
Зеленский проинформировал о восстановлении после ударов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о восстановительных работах в регионах после атак России. Он отметил, что ключевая задача — восстановить энергообеспечение всех домов.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о восстановительных работах после атак РФ

"Сегодня весь день — отчеты от премьер-министра Юлии Свириденко, наших чиновников, Офиса по ситуации в регионах. Восстановительные работы, электричество, отопление — главные темы", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что есть громады, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей.

Кроме того, в Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, который состоялся позавчера. Главная задача, по словам лидера, восстановить энергообеспечение всех домов.

"И также на Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины. Спасибо вам. Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь — там самое сложное. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества. В целом по стране развернуты Пункты несокрушимости во всех регионах, привлечены силы Укрзализныци, Нафтогаза, других наших государственных компаний.

Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донецкая область — везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи. Жесткая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто. Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что сегодня мэр Киева Виталий Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденную в результате атаки России инфраструктуру.

Также мы публиковали адреса, по которым на Киевщине развернули Пункты несокрушимости.

Владимир Зеленский обстрелы восстановление обращение война в Украине отключения света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации