Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розповів про український павільйон в Японії — відео

Зеленський розповів про український павільйон в Японії — відео

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 19:48
Оновлено: 20:16
Зеленський розповів про український павільйон на Expo 2025 у Японії
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із командою, яка створила експозицію для Expo 2025. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський розповів про експозицію українського павільйону для Expo 2025 у Японії з назвою Not For Sale ("Не для продажу"). Він зазначив, що кожен експонат виставки символізує цінності українського народу.

Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 31 жовтня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про експозицію українського павільйону в Японії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що понад 3 мільйони людей і більше ніж 140 офіційних делегацій відвідали експозицію українського павільйону для Expo 2025 у Японії з назвою Not For Sale ("Не для продажу").

Зеленський
Зеленський в Українському домі розглядає експонати виставки. Фото: Зеленський/Facebook

Український лідер зазначив, що кожен експонат виставки символізує цінності нашого народу й показує унікальну відеоісторію. Зараз цю роботу можна побачити тут, в Україні.

Зеленський виставка
Зеленський під час зустрічі із командою, яка створила експозицію для Expo 2025. Фото: Зеленський/Facebook

"Сьогодні в Українському домі зустрівся з командою, яка створила цю експозицію.

Дякую всім залученим за глибокі сенси, закладені в експозицію, і за те, що навіть у час війни ми продовжуємо творити й бути частиною таких масштабних подій. Україна — це про життя, свободу і гідність. І це важливо показувати світові", — резюмував Зеленський.

Нещодавно ми розповідали, що у Києві відкрилася інтерактивна виставка Ukraine WOW про історію та сучасність країни.

Раніше ми інформували, що у Києві на Контрактовій площі відбулася фотовиставка-інсталяція "ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ".

Володимир Зеленський українці Японія мистецтво виставки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації