Зеленський розповів про український павільйон на Expo 2025 у Японії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із командою, яка створила експозицію для Expo 2025. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський розповів про експозицію українського павільйону для Expo 2025 у Японії з назвою Not For Sale ("Не для продажу"). Він зазначив, що кожен експонат виставки символізує цінності українського народу.

Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 31 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про експозицію українського павільйону в Японії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що понад 3 мільйони людей і більше ніж 140 офіційних делегацій відвідали експозицію українського павільйону для Expo 2025 у Японії з назвою Not For Sale ("Не для продажу").

Зеленський в Українському домі розглядає експонати виставки. Фото: Зеленський/Facebook

Український лідер зазначив, що кожен експонат виставки символізує цінності нашого народу й показує унікальну відеоісторію. Зараз цю роботу можна побачити тут, в Україні.

Зеленський під час зустрічі із командою, яка створила експозицію для Expo 2025. Фото: Зеленський/Facebook

"Сьогодні в Українському домі зустрівся з командою, яка створила цю експозицію.

Дякую всім залученим за глибокі сенси, закладені в експозицію, і за те, що навіть у час війни ми продовжуємо творити й бути частиною таких масштабних подій. Україна — це про життя, свободу і гідність. І це важливо показувати світові", — резюмував Зеленський.

Нещодавно ми розповідали, що у Києві відкрилася інтерактивна виставка Ukraine WOW про історію та сучасність країни.

Раніше ми інформували, що у Києві на Контрактовій площі відбулася фотовиставка-інсталяція "ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ".