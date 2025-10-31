Зеленский рассказал об украинском павильоне на Expo 2025 в Японии

Зеленский рассказал об украинском павильоне в Японии — видео
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экспозиции украинского павильона для Expo 2025 в Японии с названием Not For Sale ("Не для продажи"). Он отметил, что каждый экспонат выставки символизирует ценности украинского народа.
Об этом глава государства сообщил в пятницу, 31 октября, в Telegram.
Зеленский об экспозиции украинского павильона в Японии
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что более 3 миллионов человек и более 140 официальных делегаций посетили экспозицию украинского павильона для Expo 2025 в Японии с названием Not For Sale ("Не для продажи").
Украинский лидер отметил, что каждый экспонат выставки символизирует ценности нашего народа и показывает уникальную видеоисторию. Сейчас эту работу можно увидеть здесь, в Украине.
"Сегодня в Украинском доме встретился с командой, которая создала эту экспозицию.
Спасибо всем вовлеченным за глубокие смыслы, заложенные в экспозицию, и за то, что даже во время войны мы продолжаем творить и быть частью таких масштабных событий. Украина — это о жизни, свободе и достоинстве. И это важно показывать миру", — резюмировал Зеленский.
Недавно мы рассказывали, что в Киеве открылась интерактивная выставка Ukraine WOW об истории и современности страны.
Ранее мы информировали, что в Киеве на Контрактовой площади состоялась фотовыставка-инсталляция "ВРЕМЕН ЯР. ВОГНЕТРИВИКИ".
Читайте Новини.LIVE!