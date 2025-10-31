Зеленский рассказал об украинском павильоне на Expo 2025 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с командой, которая создала экспозицию для Expo 2025. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экспозиции украинского павильона для Expo 2025 в Японии с названием Not For Sale ("Не для продажи"). Он отметил, что каждый экспонат выставки символизирует ценности украинского народа.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 31 октября, в Telegram.

Зеленский в Украинском доме рассматривает экспонаты выставки. Фото: Зеленский/Facebook

Украинский лидер отметил, что каждый экспонат выставки символизирует ценности нашего народа и показывает уникальную видеоисторию. Сейчас эту работу можно увидеть здесь, в Украине.

Зеленский во время встречи с командой, которая создала экспозицию для Expo 2025. Фото: Зеленский/Facebook

"Сегодня в Украинском доме встретился с командой, которая создала эту экспозицию.

Спасибо всем вовлеченным за глубокие смыслы, заложенные в экспозицию, и за то, что даже во время войны мы продолжаем творить и быть частью таких масштабных событий. Украина — это о жизни, свободе и достоинстве. И это важно показывать миру", — резюмировал Зеленский.

