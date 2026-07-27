Зеленський розповів, про що буде говорити з Трампом у США

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він має намір обговорити дві ключові теми. Перша — це ракети для ППО, а друга — переговорний процес щодо завершення війни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Про що Зеленський планує поговорити з Трампом

Під час інтерв’ю ведучий зазначив, що Зеленський цього тижня зустрінеться з Трампом. У зв’язку з цим він поставив таке запитання: що український лідер збирається сказати і чого він очікує від США.

Відповідаючи на це, глава держави чітко сказав, що Україні потрібні ракети для ППО. За його словами, гроші на це є, але ракет недостатньо, як і санкцій проти Росії.

"Мені потрібна протиповітряна оборона. Мені потрібні PAC-2 і PAC-3. Це не наступальна зброя. Ми знайшли кошти в Європі. Ми оплатили це в рамках програми PURL. Але у нас недостатньо ракет, щоб захищатися. У цьому проблема. Недостатньо санкцій проти російського військового виробництва. Вони здатні нарощувати випуск балістичних ракет. Тому нам якомога швидше потрібна протиповітряна оборона", — сказав Зеленський.

Він також додав, що зараз розуміє причини цієї проблеми. За його словами, причиною нестачі ракет став конфлікт на Близькому Сході, і це для України серйозний виклик.

Глава держави зазначив, що намагається вирішити це питання як з європейцями, так і з американцями, а також із представниками низки інших держав.

Крім того, під час переговорів із Трампом Зеленський має намір обговорити переговорний процес щодо миру та формат цих переговорів. Він розповів, що американська сторона має три ідеї.

"Саме це я хочу обговорити з президентом, а також переговорний процес. І, звісно, формат, у якому ми будемо працювати далі, бо у нас була пауза. Це правда. Але зараз Стів і Джаред знову почали над цим працювати. Я розмовляв з ними по телефону. У них є три ідеї. Я не буду вдаватися в деталі, бо вони просили поки що не оприлюднювати це. Вони просто надіслали мені основні положення", — розповів український лідер.

На уточнювальне запитання, чи влаштували його ці положення, Зеленський відповів, що це лише базові ідеї і їх ще потрібно обговорити.

Також він додав, що зараз потрібно зосередитися на ще трьох ключових питаннях:

перше — КНДР відправить до Росії 30 тисяч солдатів, що створить проблеми не тільки для України, а й для Азії, США та всього Заходу.

друге — крім солдатів, КНДР передасть РФ балістичні ракети;

третє — Китай почав активно співпрацювати з РФ. Зокрема, у сфері супутникових технологій, щоб точніше завдавати ударів по Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Зеленський знову наголосив, що диктатор РФ Володимир Путін планує мобілізацію на осінь. Але при цьому зазначив, що глава Кремля боїться свого суспільства.

Також ми писали, що Зеленський оцінив свої стосунки з Трампом. За його словами, їхні стосунки складаються добре і можуть бути ще кращими.