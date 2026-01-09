Зеленський розповів про відновлювальні роботи після атак РФ

Зеленський розповів про перебіг відновлювальних робіт після атак
Президент України Володимир Зеленський поінформував про перебіг відновлювальних робіт після обстрілів РФ. Він зазначив, що наразі задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення.
Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 9 січня.
Зеленський про відновлення у містах після ударів РФ
Зеленський повідомив, що зараз тривають відновлювальні роботи в містах та громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині.
"Росіяни користуються погодою — похолоданням — і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію", — зазначив президент.
За його даними, минулої ночі було більш ніж 200 російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва. Чотири людини вбиті. Майже три десятки поранених.
Глава держави зауважив, що перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим — Одеса. Основна російська тактика — намагатись повністю "вимкнути" міста.
"Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії — до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми", — резюмував Зеленський.
Раніше президент відреагував на масовану атаку Росії на Україну у ніч проти 9 січня та розповів подробиці наслідків.
Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Києва загинуло щонайменше четверо людей.
Читайте Новини.LIVE!