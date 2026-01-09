Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів про перебіг відновлювальних робіт після атак

Зеленський розповів про перебіг відновлювальних робіт після атак

Дата публікації: 9 січня 2026 19:02
Зеленський розповів про відновлювальні роботи після атак РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поінформував про перебіг відновлювальних робіт після обстрілів РФ. Він зазначив, що наразі задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 9 січня.

Читайте також:

Зеленський про відновлення у містах після ударів РФ

Зеленський повідомив, що зараз тривають відновлювальні роботи в містах та громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині.

"Росіяни користуються погодою — похолоданням — і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію", — зазначив президент.
 
За його даними, минулої ночі було більш ніж 200 російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва. Чотири людини вбиті. Майже три десятки поранених.

Глава держави зауважив, що перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим — Одеса. Основна російська тактика — намагатись повністю "вимкнути" міста.

"Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії — до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми", — резюмував Зеленський.

Раніше президент відреагував на масовану атаку Росії на Україну у ніч проти 9 січня та розповів подробиці наслідків.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Києва загинуло щонайменше четверо людей.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні атака жертви руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
