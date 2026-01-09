Зеленский рассказал о восстановительных работах после атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о ходе восстановительных работ после обстрелов РФ. Он отметил, что сейчас задействовано максимум сил, чтобы восстановить жизнеобеспечение.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 9 января.

Зеленский о восстановлении в городах после ударов РФ

Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются восстановительные работы в городах и громадах: в Киеве и области, на Днепровщине, на Львовщине, в Кировоградской, Черкасской, Одесской областях. Фактически постоянно ремонтные бригады работают в Сумской, Черниговской, Харьковской областях.

"Россияне пользуются погодой — похолоданием — и пытаются поразить как можно больше наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию", — отметил президент.



По его данным, прошлой ночью было более 200 российских дронов и также значительное количество баллистики, и в основном против Киева. Четыре человека убиты. Почти три десятка раненых.

Глава государства отметил, что перед этим были удары по Днепру, Кривому Рогу, Запорожью. Перед этим — Одесса. Основная российская тактика — пытаться полностью "выключить" города.

"Важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию — к реальной работе ради горожан. Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы", — резюмировал Зеленский.

Ранее президент отреагировал на массированную атаку России на Украину в ночь на 9 января и рассказал подробности последствий.

Напомним, что в результате российского обстрела Киева погибли по меньшей мере четыре человека.