Зеленський назвав кількість ракет, які РФ випустила по Україні за пʼять днів

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Він розповів йому про останні масовані атаки російських окупантів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Зеленського та Сунака

"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За п'ять останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів", — розповів глава держави.

Зеленський подякував за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами.

Сторони обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО, а також далекобійних спроможностей ЗСУ.

Зеленський та Сунак відзначили роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн "Великої сімки". Глава держави наголосив, що її повинні якнайшвидше фіналізувати.

"Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли Києва та Харкова. Він наголосив, що саме "петріоти", "айріси", "насамси" врятували сотні життів українців.

Додамо, Володимир Зеленський розповів, що внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів постраждали понад 120 людей. За його словами, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих.