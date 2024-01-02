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Зеленский назвал количество ракет, которые РФ выпустила по Украине за пять дней

2 января 2024 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назвал количество ракет, которые РФ выпустила по Украине за пять дней
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он рассказал ему о последних массированных атаках российских оккупантов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Разговор Зеленского и Сунака

"Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За пять последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов", — рассказал глава государства.

Зеленский поблагодарил за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинского ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами.

Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО, а также дальнобойные возможности ВСУ.

Зеленский и Сунак отметили работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран "Большой семерки". Глава государства подчеркнул, что ее должны как можно быстрее финализовать.

"Также скоординировали позиции по Украинской формуле мира накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Киева и Харькова. Он подчеркнул, что именно "петриоты", "айрисы", "насамсы" спасли сотни жизней украинцев.

Добавим, Владимир Зеленский рассказал, что в результате сегодняшней атаки российских оккупантов пострадали более 120 человек. По его словам, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших.

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