Зарплати та пенсії — чи вистачить Україні коштів на виплати

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Українцям виплатять усі зарплати та пенсії згідно із законом. Країна має на це гроші.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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Виплати зарплат та пенсій українцям

Президент зазначив, що Україна змогла забезпечити фінансові виплати громадянам у 2024 році. На це ж варто чекати українцям й у 2025 році.

"Хоч зараз, у час війни, ми з об’єктивних причин не забезпечуємо себе самі необхідним фінансуванням на сто відсотків, все ж ми змогли гарантувати на цей і наступний роки повне фінансове забезпечення", — сказав президент.

Він наголосив, що ризиків для Сил оборони й безпеки України через фінансування немає. Це стосується поточного та наступного року.

"Незалежно від політичної турбулентності будь-де у світі. Всі зарплати та пенсії в Україні будуть виплачені згідно із законом. Ми маємо на це гроші", — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, народний депутат Ніна Южаніна заявила, що соцвиплати та індексації триватимуть, допоки партнери покривають всі видатки. За її словами, припинення допомоги може стати серйозним випробуванням для держбюджету України.

Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував проєкт бюджету, який подали на голосування до Верховної Ради. Він зазначив, що не підтримає його через абсурдні ідеї, зокрема "кешбек" тощо.