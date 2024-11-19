Зарплаты и пенсии — хватит ли Украине средств на выплаты

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украинцам выплатят все зарплаты и пенсии по закону. У страны есть на это деньги.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

Читайте также:

Выплаты зарплат и пенсий украинцам

Президент отметил, что Украина смогла обеспечить финансовую выплату гражданам в 2024 году. Этого же стоит ожидать украинцам и в 2025 году.

"Хотя сейчас, во время войны, мы по объективным причинам не обеспечиваем себя самым необходимым финансированием на сто процентов, все же мы смогли гарантировать на этот и последующие годы полное финансовое обеспечение", — сказал президент.

Он подчеркнул, что рисков для Сил обороны и безопасности Украины из-за финансирования нет. Это касается текущего и следующего года.

"Независимо от политической турбулентности где угодно в мире. Все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены по закону. Мы имеем на это деньги", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, народный депутат Нина Южанина заявила, что соцвыплаты и индексации будут продолжаться, пока партнеры покрывают все расходы. По ее словам, прекращение пособия может стать серьезным испытанием для госбюджета Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк подверг критике проект бюджета, который подали на голосование в Верховную Раду. Он отметил, что не поддержит его из-за абсурдных идей.