Головна Новини дня Зеленський розкрив нові плани Росії в Україні

Зеленський розкрив нові плани Росії в Україні

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 18:22
Зеленський заявив про плани РФ створити буферну зону в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський розповів про нові плани Росії. Зокрема, противник хоче й надалі робити буферну зону на Сумщині та Харківщині.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Плани Росії у війні

"Це не секрет, що вони хочуть і на Сумщині, і на Харківщині, і далі хочуть робити буферну зону. Від цієї цілі ніхто не відмовлявся. Але і ми від наших цілей не відмовляємося. Ми всюди їм блокували", — зазначив Зеленський.

За його словами, у Сумській області наразі немає жодних ризиків. Україна знає про ситуацію на кордоні. Глава держави зауважив, що було питання в одному з населених пунктів, але ЗСУ вирішуватимуть відповідно до своїх завдань всі ці питання.

"Але ви бачите, що ми там боремося, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові", — каже він.

Крім того, він повідомив інформацію від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який розповів про ураження Брянського заводу, що виготовляв систему управління всіх видів ракет Росії.

Ураження заводу в Брянську
Вибух внаслідок ураження заводу в Брянську. Фото: соцмережі

Зеленський привітав воїнів та подякував за службу.

Ситуація на фронті — останні новини

У Генштабі ЗСУ 10 березня повідомили про успішні удари воїнів по обʼєктах Росії. Зокрема, уражено пункт управління БпЛА.

А начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко заявив, що цього року українські захисники навʼязуватимуть свою ініціативу на фронті.

Крім того, сьогодні Сирський працював у Донецькій області. Там він схвалив рішення з посилення оборони.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
