Россия не отказалась от планов буферной зоны у границы, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых планах России. В частности, враг хочет и в дальнейшем делать буферную зону.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

Планы России в войне

"Это не секрет, что они хотят и на Сумщине, и на Харьковщине, и дальше хотят делать буферную зону. От этой цели никто не отказывался. Но и мы от наших целей не отказываемся. Мы везде им блокировали", — отметил Зеленский.

По его словам, в Сумской области пока нет никаких рисков. Украина знает о ситуации на границе. Глава государства отметил, что был вопрос в одном из населенных пунктов, но ВСУ будут решать в соответствии со своими задачами все эти вопросы.

"Но вы видите, что мы там боремся, мы защищаем наши села, нашу гражданскую инфраструктуру, наши города. Россия борется против гражданских целей, а у нас цели военные", — говорит он.

Кроме того, он сообщил информацию от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал о поражении Брянского завода, который изготавливал систему управления всех видов ракет России.

Зеленский поздравил воинов и поблагодарил за службу.

Ситуация на фронте — последние новости

В Генштабе ВСУ 10 марта сообщили об успешных ударах воинов по объектам России. В частности, поражен пункт управления БпЛА.

А начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко заявил, что в этом году украинские защитники будут навязывать свою инициативу на фронте.

Кроме того, сегодня Сырский работал в Донецкой области. Там он одобрил решение по усилению обороны.