Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сообщил, что планирует Россия в Украине

Зеленский сообщил, что планирует Россия в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 18:22
Россия не отказалась от планов буферной зоны у границы, — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых планах России. В частности, враг хочет и в дальнейшем делать буферную зону.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Планы России в войне

"Это не секрет, что они хотят и на Сумщине, и на Харьковщине, и дальше хотят делать буферную зону. От этой цели никто не отказывался. Но и мы от наших целей не отказываемся. Мы везде им блокировали", — отметил Зеленский.

По его словам, в Сумской области пока нет никаких рисков. Украина знает о ситуации на границе. Глава государства отметил, что был вопрос в одном из населенных пунктов, но ВСУ будут решать в соответствии со своими задачами все эти вопросы.

"Но вы видите, что мы там боремся, мы защищаем наши села, нашу гражданскую инфраструктуру, наши города. Россия борется против гражданских целей, а у нас цели военные", — говорит он.

Кроме того, он сообщил информацию от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал о поражении Брянского завода, который изготавливал систему управления всех видов ракет России.

Ураження заводу в Брянську
Взрыв в результате поражения завода в Брянске. Фото: соцсети

Зеленский поздравил воинов и поблагодарил за службу.

Ситуация на фронте — последние новости

В Генштабе ВСУ 10 марта сообщили об успешных ударах воинов по объектам России. В частности, поражен пункт управления БпЛА.

А начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко заявил, что в этом году украинские защитники будут навязывать свою инициативу на фронте.

Кроме того, сегодня Сырский работал в Донецкой области. Там он одобрил решение по усилению обороны.

Владимир Зеленский война Украина Харьковская область Сумская область Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации