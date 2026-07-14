Зеленський: Росії потрібна перемога, а не перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не прагне припинення війни, а націлена на досягнення перемоги. Водночас глава держави наголосив, що перемир'я можливе, хоча його дотримання залишається надзвичайно складним. Також він попередив про ризик подальшої ескалації війни з боку РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV.

Перемир'я можливе, але Росії потрібна перемога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва не демонструє реального прагнення завершити війну, попри заяви про готовність до припинення вогню. Водночас він наголосив, що режим перемир'я можливий, однак його успіх залежить від реальних дій, а не лише політичних заяв.

За словами глави держави, після численних випадків порушення режимів припинення вогню дотримання перемир'я залишається надзвичайно складним. Він також згадав ситуацію з перемир'ям в Ірані та зазначив, що Росія виступає проти такого кроку.

Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити війну, однак, за його словами, Росія цього не хоче.

"Нам потрібно закінчити цю війну. І є сторона — Росія, — яка цього не хоче. Вони демонструють це лише словами. Але перемир’я — це не просто слова, це дуже конкретний крок", — сказав Зеленський, додавши, що це "історичне завдання".

Президент також висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін не говорить правду, коли заявляє про готовність до припинення вогню:

"Путін бреше, коли йдеться про питання, пов’язані з перемир’ям, бо йому потрібна перемога".

Зеленський попередив про ризик нової ескалації

Окремо президент висловив занепокоєння можливим розвитком подій у разі, якщо Кремль не досягне поставлених цілей у війні. На його думку, у такому випадку Росія може не лише посилити агресію проти України, а й спробувати розширити географію конфлікту.

"Якщо Володимир Путін не досягне перемоги, він стане дуже небезпечним, і не лише для нас. Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, Росія також може спробувати втягнути у війну ще більше країн.

Водночас Зеленський наголосив, що припинення вогню потрібне не лише Україні, а й самій Росії. На його думку, це шанс для російського суспільства та родин, які втратили своїх близьких у війні.

"Це шанс для світу, а перед цим — для власної нації, для всіх тих сімей, які втратили своїх солдатів, своїх синів, своїх дочок. Йому (Путіну, — Ред.) потрібно думати про всіх цих людей, а не мені", — сказав український лідер.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз існує реальне вікно можливостей для досягнення справедливого миру. За його словами, Україна зміцнила свої позиції на полі бою та в повітрі, тоді як Росія втратила колишню перевагу. Глава держави наголосив, що це відкриває нові можливості для посилення дипломатичного тиску на країну-агресора.

Новини.LIVE також писали, що 7 липня 2026 року Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим досягнення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, і Зеленський, і Путін нібито зацікавлені в укладенні домовленостей. Водночас Трамп висловив сподівання, що прогрес у переговорах може з'явитися найближчим часом.