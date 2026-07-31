Зеленський: РФ зацікавлена у продовженні війни на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Росія зацікавлена у тому, щоб війна на Близькому Сході тривала, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, поки США залучені до цього конфлікту, вони не можуть допомагати Україні на тому ж рівні, що й раніше. Також глава держави повідомив про передачу Росією Ірану безпілотників та супутникових знімків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News.

Зеленський про зацікавленість РФ у війні на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва розуміє, що залучення Сполучених Штатів до війни на Близькому Сході впливає на обсяги допомоги Україні. Він зазначив, що такі висновки базуються на даних української розвідки.

Глава держави зауважив, що Росія передавала Ірану безпілотники, які згодом використовувалися під час атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Крім того, за словами Зеленського, Москва передавала Тегерану супутникові знімки з розташуванням американських військових баз.

Коментуючи позицію Росії щодо війни в регіоні, президент наголосив, що Москва зацікавлена у відсутності швидкого завершення конфлікту:

"Ми знаємо від розвідки, що Росія дуже рада, що немає реального завершення війни на Близькому Сході. Вони розуміють: поки США залучені в цю війну, вони не можуть допомагати Україні на тому ж рівні, що й раніше. Наприклад, із системами Patriot".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Зеленський заявив, що втрати України у війні становлять близько 50 тисяч загиблих військових і приблизно 400 тисяч поранених. За його словами, також є значна кількість захисників, які наразі вважаються зниклими безвісти. Глава держави пояснив, що не розкриває всі деталі щодо втрат, аби не допомагати Росії отримувати інформацію про стан української армії.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський повідомив, що загальні втрати російської армії у війні проти України сягнули 1,6 млн військових. За його словами, близько 700 тисяч із них були вбиті.