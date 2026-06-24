Що сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні 24 червня

Президент України. Скріншот: Звернення Володимира Зеленського до українців

Президент України заявив, що Росія не вперше окуповує чужі території та, за його словами, складається з "підкорених народів і вкрадених земель". Він наголосив, що Україна продовжує боротьбу за свою землю, людей і справедливість.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звернення Володимира Зеленського.

Перекидання ППО в РФ

Глава держави також заявив, що українські розвідка та армія отримали завдання працювати на випередження по об’єктах, які Росія використовує для масштабування війни.

За словами Зеленського, російське керівництво концентрує значні сили протиповітряної оборони навколо Москви, Валдаю та Керченського мосту, перекидаючи їх з інших регіонів.

Він стверджує, що лише в Московському регіоні зосереджені сотні пускових установок систем, формується окрема дивізія ППО. Водночас, як зазначив президент, на інших напрямках у Росії залишається значно менше засобів захисту.

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"Тільки на Московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та "панцирів". На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння: на всіх інших напрямках в Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу – захищають джерело цієї війни", — заявив Президент України.

Економічні проблеми в Росії

Зеленський також заявив, що у понад 60 регіонах РФ фіксується дефіцит пального, а також зростання цін на бензин і дизель. За його словами, це створює додаткову напругу всередині країни на тлі продовження війни проти України.

Президент додав, що російські спецслужби нібито розглядають варіанти зміни або скасування політичних процедур, запланованих на вересень, через нестабільність ситуації. Він підкреслив, що всі ці процеси є наслідком війни, яку, за його словами, Росія продовжує через відмову свого керівництва від переговорів і мирного врегулювання.

"Уже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання "Єдиної Росії" в Держдуму: їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну і не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру", — повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 червня, заслухав доповідь керівника Головне управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. Під час зустрічі сторони обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії та подальші кроки для наближення миру.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує грантову угоду між Україною та Францією. Документ передбачає надання 71 млн євро безповоротної фінансової допомоги.