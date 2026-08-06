Зеленський: результати щодо української балістики будуть у 2026–2027 роках

Президент України Володимир Зеленський під час проведення наради щодо балістики 6 серпня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна розраховує досягти необхідних результатів у розвитку власної балістики вже на етапі 2026–2027 років. Для цього триває робота над відповідними програмами та антибалістичною системою FREYJA. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час спеціальної наради визначили подальші кроки для прискорення реалізації цих проєктів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у четвер, 6 серпня.

Зеленський анонсував результати щодо української балістики

Сьогодні, 6 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань за антибалістичною програмою FREYJA. Під час зустрічі залучені структури доповіли про наявні потреби, стан виконання завдань і вже реалізовані етапи програм. Також було визначено графік робіт, відповідальних осіб і складові програм, які потребують прискорення.

За словами глави держави, до цієї роботи залучені Рада національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністр України, Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команда Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості.

Президент наголосив, що створення власної балістики та нової антибалістичної системи є завданням, яке вдалося виконати лише абсолютній меншості країн світу. Водночас за його словами, Україна вже має відповідну наукову базу, необхідні компетенції, а також виробників зброї, які вийшли на потрібний рівень.

"Розробити свою балістику й створити нову антибалістичну систему — це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026–2027 років Україна досягне потрібних результатів", — зазначив український лідер.

Окрему увагу під час наради приділили ключовим викликам для реалізації програм. Зокрема, йшлося про доступ до критичних компонентів, додаткові кроки у технологічній співпраці з партнерами та локалізацію виробництва.

Підсумовуючи результати наради, глава держави подякував усім, хто працює над виконанням оборонних програм України та своєчасно виконує взяті на себе зобов'язання. Також він висловив вдячність міжнародним партнерам, які вже долучилися до ключових оборонних програм, наголосив на важливості розвитку антибалістичної програми FREYJA та закликав інші держави приєднуватися до Антибалістичної коаліції.

"Обговорили на нараді ключові виклики, а саме — доступ до критичних компонентів, також додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва. Дякую всім, хто задіяний і вчасно виконує все те, що обіцяє. Вдячний також і нашим партнерам, які допомагають та які самі приєдналися до головних наших оборонних програм. FREYJA рухається, і це важливо. Європі потрібна спільна для всіх нас і справді масштабна можливість ефективно захищатися від будь-яких балістичних загроз. Підтримуємо та очікуємо ще приєднання наших країн-партнерів, які спроможні зробити свій внесок, до Антибалістичної коаліції", — поінформував Зеленський.

Крім того, під час наради окремо обговорили роботу з міжнародними партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3. Президент зазначив, що очікує від Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони результатів у комунікації з партнерами, про які вже неодноразово домовлялися.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що після чергової масованої атаки РФ 5 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський активізував переговори з партнерами щодо прискорення постачання ракет-перехоплювачів для української ППО. Це питання він обговорив із міністром оборони Великої Британії та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, наголосивши на необхідності якнайшвидших політичних рішень.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявив, що у першому півріччі 2026 року постачання ракет для української ППО скоротилося утричі порівняно з 2025 роком. За його словами, партнери мають необхідні ракети, однак потрібні політичні рішення для їх передачі Україні та прискорення локалізації виробництва.