Зеленський: ретранслятори, які допомагали РФ в Білорусі, зараз не працюють

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Карина Приходько Редактор

Станом на сьогодні на території Білорусі не працюють ретранслятори, які допомагали Росії в ударах по Україні. Однак поки не відомо, чи демонтували їх повністю.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, передає Новини.LIVE.

Обладнання для РФ на території Білорусі

Зеленський розповів, що ретранслятори у Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.

"За наявною інформацією від главкома та розвідки, 22 червня відповідні рентраслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, поки невідомо", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна працює над цим питанням, а він особисто за всім слідкує.

Як писали Новини.LIVE, напередодні Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж обладнання для РФ. Воно сприяло атакам, унаслідок яких щодня страждають українські цивільні.

За словами президента, ретранслятори розміщені в Гомельській і Брестській областях Білорусі. Саме через подібну інфраструктуру, здійснювалися удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях.