Зеленський сказав, хто змусить Путіна закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатора РФ Володимира Путіна до припинення війни може змусити лише "острів Москва", а не Крим. Водночас він пояснив, що очільнику Кремля треба продати росіянам перемогу, але її не буде.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з медіа, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Що сказав Зеленський про Путіна

Український лідер наголосив, що змусити Путіна до миру може лише Москва, а не Крим. Водночас він зауважив, що заяви російського диктатора про нібито особливе ставлення до Криму є неправдивими.

"Острів Москва його може лише змусити. Усі його розповіді про те, що він знає Крим, любить його, що він йому потрібен — це брехня. Як і схід нашої держави, він знає його лише з доповідей своїй офіцерів", — сказав президент.

Зеленський також додав, що Путін прагне продемонструвати перемогу, щоб зміцнити підтримку всередині Росії. Однак через відсутність реальних успіхів диктатор РФ вдається до залякування України масованими ударами та агресивною риторикою.

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"Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде", — резюмував глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 2 липня здійснили черговий комбінований удар по Києву, внаслідок якого були знищені і пошкоджені будинки, пожежі і багато жертв.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на удари РФ для досягнення справедливого миру.

Також президент поінформував, що ворог під час атаки застосував понад 500 безпілотників та 70 ракет. У зв'язку з цим Зеленський звернувся до партнерів із закликом терміново посилити ППО України та надати відповідний захист.