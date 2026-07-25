Зеленський: Путін готує умови для розширення мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до миру, а натомість створює умови для розширення мобілізації. За його словами, про це свідчать дані української розвідки та значні втрати російської армії на фронті. Також глава держави повідомив про посилення військової співпраці Росії з Північною Кореєю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вечірньому зверненні у суботу, 25 липня.

Зеленський про втрати РФ та розширення мобілізації

За словами президента, українська розвідка підготувала ґрунтовні доповіді щодо російських планів на осінь. Зеленський наголосив, що Кремль не демонструє готовності до миру, а натомість продовжує готуватися до нового етапу мобілізації. Він також навів дані про втрати російської армії, які, за його словами, вже перевищили кількість новобранців, набраних від початку року:

"Маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає — в російських планах, — так це миру. На жаль. Поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча — це вбиті, майже 93 тисячі — поранені, значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина".

Президент зазначив, що російський диктатор Путін готується залучати до війни нових громадян Росії, маскуючи свої наміри іншими формулюваннями. Водночас, за словами Зеленського, Україна разом із міжнародними партнерами має посилювати тиск на Росію, щоб саме припинення війни стало для Кремля пріоритетом. Глава держави також наголосив, що українські далекобійні операції вже впливають на ситуацію всередині Росії, а дедалі більше росіян починають усвідомлювати наслідки війни.

"Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, сигналами, але готується. Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати — думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це", — зазначив український лідер.

Окремо Зеленський звернув увагу на поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. За його словами, Москва хоче отримати ще 30 тисяч військових із КНДР, а також нові пускові установки для балістичних ракет. Президент наголосив, що така взаємодія становить загрозу не лише для України, а й для інших країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет.

"Ми бачимо й співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю — дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти", — підсумував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 25 липня 2026 року ЗСУ завдали ударів по низці військових та логістичних об'єктів на території Росії, а також цілях в акваторії Каспійського моря. За словами Володимира Зеленського, уражено підприємство у Кірові, НПЗ у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та інші цілі. У СБУ заявили про знищення російських систем ППО, РЕБ, складів дронів і суден, які могли використовуватися для військових перевезень.

Новини.LIVE тако писали, що 25 липня Зеленський повідомив про наслідки чергової атаки РФ, під час якої загинули шестеро людей і ще десятеро отримали поранення. Росія за ніч випустила по Україні дві ракети та майже 160 безпілотників, атакувавши, зокрема, Слов’янськ, Суми, Харків, Запоріжжя та інші регіони.