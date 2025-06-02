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Зеленський провів зустріч із Генсеком НАТО — які підсумки

2 червня 2025 22:05
Анастасія Писаненко - редактор
Зустріч Зеленського із Генсеком НАТО 2 червня — які підсумки
Володимир Зеленський зустрівся із Марком Рютте. Фото: ОП
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він подякував Альянсу за послідовну і надійну підтримку України в умовах війни.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 2 червня.

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Що відомо про розмову Зеленського та Рютте

Під час розмови Зеленський розповів про результати переговорів, що відбулися сьогодні у Стамбулі. Зокрема, було досягнуто домовленостей щодо обміну полоненими та повернення українських дітей.

Водночас президент наголосив, що Росія вкотре продемонструвала відмову від найпростішого — безумовного припинення вогню. На думку глави держави, лише посилення міжнародного тиску може змінити цю позицію Кремля.

Сторони також обговорили подальші дипломатичні кроки та розширення оборонної підтримки України. Особлива увага була приділена питанням зміцнення спроможностей українських сил на дальні дистанції.

Окремо Зеленський підкреслив важливість того, щоб Україна була гідно представлена на майбутньому саміті НАТО в Гаазі. На його переконання, це стане чітким і потужним сигналом для Росії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Вільнюса — столиці Литви, де бере участь у важливому міжнародному саміті. Серед присутніх — і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

Крім того, у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський разом із Марком Рютте виступлять із спільною заявою, присвяченою темі повномасштабної агресії Росії проти України. 

Володимир Зеленський НАТО переговори Україна Марк Рютте
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