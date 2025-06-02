Встреча Зеленского с Генсеком НАТО 2 июня - какие итоги

Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он поблагодарил Альянс за последовательную и надежную поддержку Украины в условиях войны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 2 июня.

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Во время разговора Зеленский рассказал о результатах переговоров, состоявшихся сегодня в Стамбуле. В частности, были достигнуты договоренности по обмену пленными и возвращению украинских детей.

В то же время президент подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала отказ от самого простого — безусловного прекращения огня. По мнению главы государства, только усиление международного давления может изменить эту позицию Кремля.

Стороны также обсудили дальнейшие дипломатические шаги и расширение оборонной поддержки Украины. Особое внимание было уделено вопросам укрепления возможностей украинских сил на дальние дистанции.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность того, чтобы Украина была достойно представлена на предстоящем саммите НАТО в Гааге. По его убеждению, это станет четким и мощным сигналом для России.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вильнюс — столицу Литвы, где участвует в важном международном саммите. Среди присутствующих — и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кроме того, в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Марком Рютте выступят с совместным заявлением, посвященным теме полномасштабной агрессии России против Украины.