Обстріли України 7 березня — Зеленський провів спеціальну Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 7 березня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили останні масовані обстріли України.

Деталями засідання глава держави поділився в Facebook.

Читайте також:

Які рішення прийняли на Ставці

За словами Зеленського, під час Ставки провели детальний аналіз російського удару по Україні.

"Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій — ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага — ефективності застосування нашої протиповітряної оборони. Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу в цьому ударі: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що російський удар по українській енергосистемі був для Росії "буденним".

"Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну. Україна готова до миру якнайшвидше: ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру — до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки і до надійного, тривалого миру", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 7 березня через нічний обстріл понад 20 тисяч мешканців Одеської області залишились без світла.

Також ми писали, що російські війська 7 березня атакували енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області.