Обстрелы Украины 7 марта — Зеленский провел специальную Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 7 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили последние массированные обстрелы Украины.

Деталями заседания глава государства поделился в Facebook.

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По словам Зеленского, во время Ставки провели детальный анализ российского удара по Украине.

"Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций — мы выявляем слабые места, а также опыт, который заслуживает распространения. Сегодня были все необходимые доклады по этому поводу. Особое внимание — эффективности применения нашей противовоздушной обороны. В целом россияне использовали более 260 средств воздушного нападения в этом ударе: крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что российский удар по украинской энергосистеме был для "обыденным".

"Сегодня этот удар России по нашей энергосистеме, по нашим гражданским объектам состоялся так обыденно для России, так подло и цинично, как и всегда, как будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну. Украина готова к миру как можно быстрее: мы предложили конкретные шаги. И каждый день новые российские удары и сама реальность доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру — к остановке войны, к реальной дипломатии, к обеспечению безопасности и к надежному, длительному миру", — подытожил Зеленский.

Напомним, 7 марта из-за ночного обстрела более 20 тысяч жителей Одесской области остались без света.

Также мы писали, что российские войска 7 марта атаковали энергетический объект в Днепропетровской области.