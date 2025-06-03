Командування ЗСУ — Михайло Драпатий став новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У вівторок, 3 червня, Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових ротацій у командуванні Збройних Сил. Серед головних рішень — призначення генерал-лейтенанта Михайла Драпатого новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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Драпатий, який раніше очолював Сухопутні війська, тепер відповідатиме виключно за бойові дії на фронті.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Що стосується системи сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов’язане, цим буде займатися інша людина", — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрім цього, Президент оновив керівництво Сил безпілотних систем та Десантно-штурмових військ. Новими командувачами призначено Роберта Бровді та Олега Апостола відповідно. Попередні очільники — Вадим Сухаревський і Ігор Скибюк — були звільнені окремими указами.

Укази Президента

Деталі від Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров у Facebook додав, що в Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців.

Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування "Схід" з важливою задачею — модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

Повідомлення Умєрова у Facebook

Нагадаємо, Михайло Драпатий зустрівся з президентом Володимиром Зеленським після подання рапорту на звільнення і отримав нове завдання. Свій рапорт про відставку він пояснив відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули військові.