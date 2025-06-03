Командование ВСУ — Михаил Драпатий стал новым командующим Объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во вторник, 3 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых ротаций в командовании Вооруженных Сил. Среди главных решений — назначение генерал-лейтенанта Михаила Драпатого новым командующим Объединенных сил ВСУ.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

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Драпатий, который ранее возглавлял Сухопутные войска, теперь будет отвечать исключительно за боевые действия на фронте.

"Михаил Драпатий сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом. Что касается системы сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Кроме этого, Президент обновил руководство Сил беспилотных систем и Десантно-штурмовых войск. Новыми командующими назначены Роберт Бровди и Олег Апостол соответственно. Предыдущие руководители — Вадим Сухаревский и Игорь Скибюк — были уволены отдельными указами.

Указы Президента

Детали от Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров в Facebook добавил, что в Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил — рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов.

Вадим Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Восток" с важной задачей — модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.

Сообщение Умерова в Facebook

Напомним, Михаил Драпатий встретился с президентом Владимиром Зеленским после подачи рапорта на увольнение и получил новое задание. Свой рапорт об отставке он объяснил чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли военные.