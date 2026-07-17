Зеленський провів нараду з Корецьким після першого засідання нового уряду

Володимир Зеленський та Сергій Корецький. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський 17 липня провів нараду з новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Вже відбулось перше засідання нового уряду, а сьогодні сторони обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

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