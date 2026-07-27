Зеленський прокоментував звільнення Федорова та його можливе повернення

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про звільнення міністра оборони Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського було продиктоване інтересами держави. За його словами, розбіжності між керівниками не повинні впливати на оборону країни.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Стюарту Рамзі, пише Sky News, передає Новини.LIVE.

Зеленський: війна — не справа однієї людини

Президент пояснив, що ухвалив рішення про кадрові зміни після погіршення взаємодії між тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Зеленського, він поважає обох, однак головним пріоритетом залишаються інтереси держави та ефективність управління військом.

Водночас президент наголосив, що успішні далекобійні удари по території Росії не є заслугою однієї людини. Він зазначив, що такі операції — результат спільної роботи українських спецслужб, розвідувальних підрозділів, військових і фахівців, які займаються розвитком сучасних технологій та виробництвом безпілотників.

Останніми днями в Україні відбуваються акції протесту, учасники яких закликають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Багато хто вважає, що саме за його керівництва вдалося значно посилити розвиток оборонних технологій і виробництво далекобійних дронів.

Втім, Зеленський не дав прямої відповіді на запитання щодо можливого повернення Федорова до уряду. Натомість він заявив, що не може витрачати час на врегулювання конфліктів між керівниками.

"У мене немає часу на переговори. У мене немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто правий, а хто ні", — сказав президент.

За словами Зеленського, в умовах війни всі рішення мають ухвалюватися з огляду на потреби оборони та безпеки країни, а не на особисті суперечки чи амбіції окремих посадовців.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом. Водночас він підкреслив, що єдність між Сполученими Штатами та Європою залишається вкрай важливою.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нової мобілізації. За його словами, Володимир Путін побоюється реакції власного населення, тому намагатиметься провести цей процес непублічно.