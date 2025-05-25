Зеленський відреагував на атаку РФ на Україну 25 травня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Україну 25 травня. Він зазначив, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні майже 300 ударних дронів та близько 70 ракет.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Наслідки атаки РФ 25 травня. Фото: ДСНС

Зеленський розповів про масштаби атаки РФ на Україну

Президент України зазначив, що сьогодні, 25 травня, рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Лідер країни наголосив, що всюди, де потрібно, роботи тривають — служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей.

За даними Зеленського, майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість — "Шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.

Президент зазначив, що цієї ночі цілями були — Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

"Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", — написав президент.

А також додав, що кожен такий терористичний російський удар — це достатня причина для нових санкцій проти Росії.

Він акцентував, що Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати.

Наслідки атаки РФ 25 травня. Фото: ДСНС

"Світ може піти на вікенд, але війна триває, попри вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна.

Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення — рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", — підсумував президент України.

Раніше керівник ОПУ Андрій Єрмак також відреагував на масовану атаку російських військ на Україну у ніч проти 25 травня.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки вдалося збити ворожих цілей під час атаки 25 травня.