Зеленский отреагировал на атаку РФ на Украину 25 мая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Украину 25 мая. Он отметил, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине почти 300 ударных дронов и около 70 ракет.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Президент Украины отметил, что сегодня, 25 мая, спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Лидер страны подчеркнул, что везде, где нужно, работы продолжаются - службы на местах, оказывают помощь и поддерживают людей.

По данным Зеленского, почти 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство - "Шахеды". Еще почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

Президент отметил, что этой ночью целями были - Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.

"Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования",- написал президент.

А также добавил, что каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.

Он акцентировал, что Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать.

"Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина.

Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны",- подытожил президент Украины.

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