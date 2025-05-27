День Сил спеціальних операцій — Зеленський привітав зі святом бійців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем Сил спеціальних операцій, яке відтепер щороку відзначатиметься 27 травня. Саме у цей день бійці звільнили донецький аеропорт.

Свій допис глава держави опублікував у Facebook.

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Що сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що саме 27 травня у 2014 році українські спецпризначенці разом із побратимами з інших підрозділів звільняли новий термінал донецького аеропорту та підняли над ним український прапор.

У привітанні Президент наголосив на важливості роботи спецпризначенців, яка хоч і залишається непублічною, але має вирішальне значення на фронті.

"Точні й чіткі дії в глибокому тилу ворога, найгарячіші бої на всіх ділянках фронту, нищівні удари по критичній інфраструктурі противника. Дякуємо за вашу силу, надійність і професіоналізм", — зазначив Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також ми писали, що головнокомандувач Олександр Сирський звернувся до військових у День Сил спеціальних операцій із промовою.