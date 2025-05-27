День Сил специальных операций - Зеленский поздравил с праздником бойцов

Зеленский поздравил с Днем Сил специальных операций — что сказал
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций, который отныне ежегодно будет отмечаться 27 мая. Именно в этот день бойцы освободили донецкий аэропорт.
Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook.
Что сказал Зеленский
Зеленский отметил, что именно 27 мая в 2014 году украинские спецназовцы вместе с побратимами из других подразделений освобождали новый терминал донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.
В поздравлении Президент отметил важность работы спецназовцев, которая хоть и остается непубличной, но имеет решающее значение на фронте.
"Точные и четкие действия в глубоком тылу врага, горячие бои на всех участках фронта, сокрушительные удары по критической инфраструктуре противника. Спасибо за вашу силу, надежность и профессионализм", — отметил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций ВСУ.
Также мы писали, что главнокомандующий Александр Сырский обратился к военным в День Сил специальных операций с речью.
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