День Сил специальных операций - Зеленский поздравил с праздником бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций, который отныне ежегодно будет отмечаться 27 мая. Именно в этот день бойцы освободили донецкий аэропорт.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook.

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Зеленский отметил, что именно 27 мая в 2014 году украинские спецназовцы вместе с побратимами из других подразделений освобождали новый терминал донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.

В поздравлении Президент отметил важность работы спецназовцев, которая хоть и остается непубличной, но имеет решающее значение на фронте.

"Точные и четкие действия в глубоком тылу врага, горячие бои на всех участках фронта, сокрушительные удары по критической инфраструктуре противника. Спасибо за вашу силу, надежность и профессионализм", — отметил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций ВСУ.

Также мы писали, что главнокомандующий Александр Сырский обратился к военным в День Сил специальных операций с речью.