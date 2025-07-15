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Головна Новини дня Зеленський привітав із Днем Державності та Днем хрещення Русі

Зеленський привітав із Днем Державності та Днем хрещення Русі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 09:53
День Державності та День хрещення Русі 15 липня — Зеленський звернувся до українців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Державності та Дня хрещення Київської Русі-України, який відзначається 15 липня. У своєму зверненні він наголосив на спадкоємності державотворення, незламності українського народу та цінності життя навіть у найтемніші часи.

Відео опубліковано на каналі Офісу Президента в YouTube.

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Що сказав Зеленський

Президент підкреслив, що українці завжди були, є і будуть на своїй землі, а цінності, людяність і взаємна підтримка залишаються незмінними навіть під час війни.

"Цей день — про зв’язок. Про всі етапи нашого державотворення й те, що об’єднує десятки поколінь — тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз", — сказав глава держави.

Зеленський поділився зворушливими історіями про те, як українці переживають ночі під обстрілами: від військових, які тримають оборону на передовій, до дітей, які засинають у метро на надувних матрацах, і літніх людей, які навіть в укриттях не втрачають тепла й любові до рідних.

"І ми завжди маємо віру, що це станеться. Саме так протягом століть і на Русі, і на Січі, в усі епохи, хоч би який ворог і з якого боку приходив, ніщо вороже не приживається на цій землі й не пускає тут коріння. І Україна залишається — залишається собою", — зазначив він.

Президент також подякував кожному українцеві — від воїнів і рятувальників до вчителів і волонтерів — за стійкість, людяність і силу, які тримають державу в найважчі часи.

"Ми просто люди, які захищають дім. Свій дім. І ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда", — сказав Зеленський.

На завершення він нагадав, що сила держави — в людях і в єдності.

"Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 15 липня Україна відзначає День Державності. Що відомо про свято — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми зібрали добірку щирих, красивих та оригінальних привітань у прозі, віршах та листівках, якими можна поділитися з рідними, друзями та колегами у День Української Державності.

Володимир Зеленський Україна привітання президент День Хрещення Русі День Української Державності
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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