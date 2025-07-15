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Зеленский поздравил с Днем Государственности и Днем крещения Руси

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 09:53
День Государственности и День крещения Руси 15 июля — Зеленский обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Государственности и Дня крещения Киевской Руси-Украины, который отмечается 15 июля. В своем обращении он отметил преемственность создания государства, несокрушимость украинского народа и ценность жизни даже в самые темные времена.

Видео опубликовано на канале Офиса Президента в YouTube.

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Президент подчеркнул, что украинцы всегда были, есть и будут на своей земле, а ценности, человечность и взаимная поддержка остаются неизменными даже во время войны.

"Этот день — о связи. Обо всех этапах нашего государства и том, что объединяет десятки поколений — тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас", — сказал глава государства.

Зеленский поделился трогательными историями о том, как украинцы переживают ночи под обстрелами: от военных, которые держат оборону на передовой, до детей, которые засыпают в метро на надувных матрасах, и пожилых людей, которые даже в укрытиях не теряют тепла и любви к родным.

"И у нас всегда есть вера, что это произойдет. Именно так на протяжении веков и на Руси, и на Сечи, во все эпохи, какой бы враг и с какой стороны ни приходил, ничто враждебное не приживается на этой земле и не пускает здесь корни. И Украина остается — остается собой", — отметил он.

Президент также поблагодарил каждого украинца — от воинов и спасателей до учителей и волонтеров — за стойкость, человечность и силу, которые держат державу в самые тяжелые времена.

"Мы просто люди, которые защищают дом. Свой дом. И мы не можем иначе, потому что не хотим иначе. Не хотим, чтобы здесь была Россия. Вот и вся правда", — сказал Зеленский.

В завершение он напомнил, что сила государства — в людях и в единстве.

"Потому что украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут", — подытожил глава государства.

Напомним, 15 июля Украина отмечает День Государственности. Что известно о празднике — читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы собрали подборку искренних, красивых и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках, которыми можно поделиться с родными, друзьями и коллегами в День Украинской Государственности.

Владимир Зеленский Украина поздравления президент День Крещения Руси День Украинской Государственности
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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