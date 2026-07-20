Зеленський привітав нового премʼєра Британії зі вступом на посаду

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 20 липня, провів розмову з новим премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Він привітав його зі вступом на посаду. Глава держави наголосив, що дуже цінує, що підтримка Україна та наших людей й надалі буде міцною.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з Бернемом

"Дякую за теплі слова поваги про Український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між державами. Зеленський зауважив, що країни обовʼязково продовжать працювати над тим, аби воно лише розширювалося.

"Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом. Дякую, Енді. Дякую, Британіє!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 20 липня Кір Стармер офіційно залишив посаду. Напередодні він звернувся з прощальною промовою, підсумувавши діяльність уряду та зазначивши, що залишає посаду "з усмішкою".

На посаді Стармера замінив депутат британського парламенту Енді Бернем. Король Чарльз ІІІ запросив його сформувати уряд.