Зеленський прийняв вірчі грамоти під послів п'яти країн: відео

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Оману, Північної Македонії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Нідерландів та Франції. Він поінформував дипломатів про чергову масовану російську атаку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів

Зеленський розповів, що в ніч на 30 липня Росія завдала удару із застосуванням великої кількості балістичних ракет, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Президент наголосив, що навіть під час його зустрічі з іноземними дипломатами російські війська продовжували обстрілювати українські міста та громади.

"У таких обставинах ППО — це наш незмінний пріоритет. Кожен, хто може допомогти чи з пакетами ракет, чи з роботою над антибалістикою, безпосередньо допомагає захищати життя", — заявив глава держави.

Окрім безпекових питань, під час зустрічей сторони обговорили розвиток двосторонньої співпраці між Україною та державами, які представляють новопризначені посли.

На завершення Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України та висловив сподівання на подальше зміцнення співпраці.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських бійців. Також він передав ордени родинам Героїв, які отримали їх посмертно.

Також президент змінив керівників СБУ у дев’ятьох регіонах країни. Також посаду втратила очільниця одного з ключових департаментів центрального апарату СБУ.