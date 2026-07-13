Зеленський прибув у Париж на зустріч "Коаліції охочих": його зустрів Макрон

Емманюель Макрон і Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський 13 липня прибув до Франції. У Парижі його зустрів його колега Емманюель Макрон. Відбудеться зустріч "Коаліції охочих".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Зустріч "Коаліції охочих" у Франції

Сьогодні Володимир Зеленський прибув до МЗС Франції в Парижі, де його зустрів Емманюель Макрон.

Підготовка до візиту Володимира Зеленського. Фото: Новини.LIVE

Зустріч Зеленського і Макрона. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що сьогодні у Парижі стартувала зустріч антибалістичної коаліції в рамках "Коаліції охочих". Участь у цій зустрічі беруть представники України, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Норвегії, Данії, Швеції, Нідерландів, Іспанії, а також НАТО та Європейського Союзу.

Головна тема зустрічі — FREYJA, флагманський європейський проєкт зі створення системи захисту від балістичних ракет. До нього планують залучити й українські розробки, зокрема ракету-перехоплювач FP-7.x.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський приїхав до Франції зі своєю дружиною. За його словами, сьогодні відбудуться важливі переговори, які можуть відкрити для України більше можливостей для зміцнення захисту.

Напередодні президент анонсував низку важливих зустрічей та перемовин, які спрямовані на посилення захисту країни. Він наголосив на необхідності нових пакетів підтримки для України.