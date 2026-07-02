Зеленський: ППО має стати головним результатом саміту НАТО
2 липня 2026 19:13
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський після чергової масованої атаки Росії заявив, що Кремль продовжує терор проти мирного населення, а єдиним способом зупинити його є посилення української протиповітряної оборони. Глава держави також висловив сподівання на підтримку президента США Дональда Трампа у питанні передачі та виробництва систем Patriot.
Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.
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