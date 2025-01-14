Володимир Зеленський повідомив, що допити полонених бійців КНДР тривають

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські слідчі продовжують допитувати захоплених у полон військових з Північної Кореї. Глава держави наголосив, що увесь світ має знати, як Росія використовує цих людей для війни проти нашої держави.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 14 січня.

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Тривають допити полонених бійців КНДР

"Триває спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими. Встановлюємо факти. Перевіряємо всі деталі", — повідомив президент.

Глава держави наголосив, що весь світ повинен знати, як Росія використовує людей, які росли в повному інформаційному вакуумі, які взагалі нічого не знають про Україну. Вони використовуються державою-агресором виключно для того, щоб продовжити та розширити війну проти нашої держави.

"Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", — наголосив президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова передати полонених солдатів КНДР північнокорейському диктатору Кім Чен Ину. При цьому на тих полонених із Північної Кореї, які не захочуть повертатися додому, чекає інша доля.

В СБУ повідомили, що північнокорейських бійців перевезли до Києва, де їх утримують згідно з нормами міжнародного законодавства.